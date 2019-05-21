Факты ICTV – Выпуск 7:15 (21.05.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 21.05.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: близкому другу Путина, Рамзану Кадырову, речь нового Владимира Зеленского, произнесенная во время инаугурации не понравилась; Совет Безопасности ООН отказалась проводить заседание по украинскому закону о языке.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 6:45.

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