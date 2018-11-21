Факты ICTV – Выпуск 7:15 (21.11.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 21.11.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: сегодня на сессии Генеральной ассамблеи Интерпола будут выбирать нового главу организации; в охваченных массивным пожаром районах американского штата Калифорния продолжают спасать людей; в Украине отмечают День Свободы и Достоинства.

Опубликовано Ноябрь, 21 в 10:30



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