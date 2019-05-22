Факты ICTV – Выпуск 7:15 (22.05.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 22.05.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: сегодня исполняется пять лет от нападения пророссийских сепаратистов на подразделение ВСУ, пятьдесят первой бригады; про ситуацию в Украине обсудили накануне по телефону с Путиным Ангела Меркель и Эммануэль Макрон.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 6:45.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.