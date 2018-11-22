Факты ICTV – Выпуск 7:15 (22.11.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 22.11.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: отделения Укрпочты в сельской местности не будут сокращать. Заверил Петр Порошенко во время рабочей поездки в Житомирскую область; успешный запуск ракеты с украинским двигателем осуществили в Южной Америке; новые технологии позволяют беременным женщинам отслеживать состояние здоровья плода – дома.

Опубликовано Ноябрь, 22 в 10:11



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