Факты ICTV — Выпуск 7:15 (23.06.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 23.06.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Закарпатской области карантин возвращается — сообщил местный Центр общественного здоровья; тела еще двух человек спасатели нашли в доме, который взорвался в столичном районе Позняки; на Одесском побережье с танкера Delfi, который уже более полугода лежит в море, разлилось топливо.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 6:45.

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