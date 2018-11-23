Факты ICTV – Выпуск 7:15 (23.11.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 23.11.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: новое министерство ветеранов заработает в июне следующего года; российская таможня теперь контролирует, чтобы граждане не завозили в страну книги неправильного содержания; в Николаев приехал автобус-призрак. Он выглядит неуправляемым, как будто без водителя.

Опубликовано Ноябрь, 23 в 10:29



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