Факты ICTV – Выпуск 7:15 (24.01.2020)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 24.01.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: враг 11 раз нарушил режим прекращения огня; Джордж Сорос инвестирует миллиард долларов в борьбу с авторитарными правительствами и изменением климата; увеличивается количество инфицированных смертельным коронавирусом в Китае.
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2020-01-24
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