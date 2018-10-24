Факты ICTV – Выпуск 7:15 (24.10.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 24.10.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: есть потери на фронте; Дональд Трамп подтвердил, что может встретиться с Путиным в следующем месяце в Париже; в больнице скончался полицейский Остап Кутный, который вместе с коллегой попал в страшное ДТП на Львовщине.

Опубликовано Октябрь, 24 в 9:36



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