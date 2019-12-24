Факты ICTV – Выпуск 7:15 (24.12.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 24.12.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: 111 украинских бойцов погибли на фронте с начала года. Такие сводные данные силовых структур; впервые за последние 200 лет – в легендарном парижском соборе Божьей Матери не будут проводить рождественскую мессу.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 6:45.

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