Факты ICTV – Выпуск 7:15 (25.07.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 25.07.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: без обстрелов и потерь прошли сутки на передовой; ЕС призвал Россию немедленно освободить всех незаконно задержанных политзаключенных; Северная Корея запустила две неизвестные ракеты в Японском море.

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