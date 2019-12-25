Факты ICTV – Выпуск 7:15 (25.12.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 25.12.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: праздничную рождественскую мессу в городе, где более 2 тысячелетия назад родился Христос, отправил католический архиепископ Иерусалима; Высший антикоррупционный суд оставил под стражей бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака до 14 февраля с возможностью внесения залога 2 млн грн; Закарпатский окружной административный суд полностью остановил работу отеля Интурист-Закарпатье в Ужгороде.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 6:45.

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