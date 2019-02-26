Факты ICTV – Выпуск 7:15 (26.02.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 26.02.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: будущее Украины в НАТО – не просто мечта, а довольно реалистичная перспектива; представителя на Евровидение от Украины будут выбирать среди финалистов национального отбора уже сегодня; Украина опередила все постсоветские страны по экспорту мяса птицы. Рейтинг составило Министерство сельского хозяйства США.

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