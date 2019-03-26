Факты ICTV – Выпуск 7:15 (26.03.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 26.03.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: бойцы Нацгвардии сегодня отмечают свой профессиональный праздник; новое успешное испытание системы противоракетной обороны провели Соединенные Штаты; Венесуэла вновь обесточена. Массовое отключение электричества затронуло и столицу Каракас.

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