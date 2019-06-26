Факты ICTV – Выпуск 7:15 (26.06.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 26.06.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Россия хвастается военной мощью – под Москвой проходит военно-технический форум Армия; в Харькове ночью начали менять таблички на проспекте Григоренко, которому городской совет вернул старое название Маршала Жукова.

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