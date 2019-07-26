Факты ICTV – Выпуск 7:15 (26.07.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 26.07.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: с 31 октября в столичном городском транспорте введут е-билет; Иран успешно запустил баллистическую ракету средней дальности собственной разработки; в Австрии разразился шпионский скандал, связанный с Россией.

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