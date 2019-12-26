Факты ICTV – Выпуск 7:15 (26.12.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 26.12.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: за минувшие сутки боевики 12 раз обстреляли позиции Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями вооружений; киберкомандования США разрабатывает тактику ведения информационной войны в случае, если Россия попытается вмешаться в президентские выборы 2020 года.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 6:45.

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