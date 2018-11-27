Факты ICTV – Выпуск 7:15 (27.11.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 27.11.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: украинский парламент поддержал введение военного положения; экипажи захваченных судов сейчас находятся в разных местах; реакция мира на введение военного положения в Украине.

Опубликовано Ноябрь, 27 в 10:38



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