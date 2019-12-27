Факты ICTV – Выпуск 7:15 (27.12.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 27.12.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Нацбанк установил рекорд по покупке валюты – 700 млн долларов в день; экологическая беда Черкасской области. С Золотоношского полигона твердых бытовых отходов вблизи села Новая Дмитровка текут реки нечистот.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 6:45.

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