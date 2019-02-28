Факты ICTV – Выпуск 7:15 (28.02.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 28.02.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: россиян не будет в миссии наблюдателей ОБСЕ на украинских выборах – их пригласили; несмотря на давление и сопротивление со стороны промосковских священников, прихожане переходятся к независимой украинской церкви; американский штат Калифорния страдает от наводнений.

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