Факты ICTV – Выпуск 7:15 (28.03.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 28.03.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: 2 человека стали жертвами стрельбы в американском городе Сиэттл; захвачен в плен украинский моряк Виктор Безпальченко хочет жениться непосредственно в СИЗО Лефортово; цена газа для промышленности впервые станет дешевле, чем цена для населения.

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