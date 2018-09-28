Факты ICTV – Выпуск 7:15 (28.09.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 28.09.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: террористы 8 раз нарушили режим тишины; причиной массового отравления в Макеевке стал марганец; британские спецслужбы установили третьего подозреваемого по делу Скрипалей.

Опубликовано Сентябрь, 28 в 10:21



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