Факты ICTV – Выпуск 7:15 (28.11.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 28.11.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: суд Симферополя продолжит выбирать меры пресечения украинским морякам; режим военного положения скорее всего начнет действовать с сегодняшнего дня; взрыв прогремел сегодня утром вблизи химического завода в китайской провинции Хэбэй.

Опубликовано Ноябрь, 28 в 9:55



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