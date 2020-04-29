Факты ICTV — Выпуск 7:15 (29.04.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 29.04.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Европе постепенно улучшается ситуация с коронавирусом, в большинстве стран фиксируют снижение количества заболевших; рекордное количество заболеваний за сутки зафиксировали в Беларуси — 919 случаев; в реку Южный Буг с моря заплыл дельфин, его заметили жители села Себино аж за 140 километров от моря.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 6:45.

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