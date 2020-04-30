Факты ICTV — Выпуск 7:15 (30.04.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 30.04.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: количество больных коронавирусом в Украине неуклонно растет; у военных складов в Балаклее горит сухостой; три миллиона тюльпанов расцвело в Кропивницком дендропарке; на заседание соберется чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 6:45.

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