Факты ICTV – Выпуск 7:15 (30.07.2019)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 30.07.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: гривна продолжает укрепляться; каждый пятый трудоспособный украинец – на заработках за рубежом; столичная полиция разыскивает любителя чужой ювелирки; необычная гостья поселилась во дворе семьи из Черкащины.
Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 6:45.
2019-07-30
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