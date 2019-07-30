Факты ICTV – Выпуск 7:15 (30.07.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 30.07.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: гривна продолжает укрепляться; каждый пятый трудоспособный украинец – на заработках за рубежом; столичная полиция разыскивает любителя чужой ювелирки; необычная гостья поселилась во дворе семьи из Черкащины.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 6:45.

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