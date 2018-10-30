Факты ICTV – Выпуск 7:15 (30.10.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 30.10.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: первые современные БТР-4 получила на вооружение украинская армия; шахтеры Лисичанск-уголь отказались прекратить забастовку и продолжают оставаться под землей; полку со свежим бесплатным хлебом обустроили в одном из магазинов в Черновцах.

Опубликовано Октябрь, 30 в 9:41



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