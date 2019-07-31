Факты ICTV – Выпуск 7:15 (31.07.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 31.07.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: враг снова обстрелял позиции украинских военных на передовой; Россия не будет участвовать в переговорах по Венесуэле; в Ивано-Франковской области чиновника исполнительной службы поймали на взятке 30 тысяч гривен; в сети появился второй украинский трейлер фантастического экшна Двойник с Уиллом Смитом.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 6:45.

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