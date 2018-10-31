Факты ICTV – Выпуск 7:15 (31.10.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 31.10.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: двое военнослужащих ООС получили ранения; 40 миллионов долларов выделят США на борьбу с пропагандой иностранных государств – России, Ирана и Китая; с завтрашнего дня цена газа для украинцев составит 8548 гривен 92 копейки за тысячу кубометров.

Опубликовано Октябрь, 31 в 9:37



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