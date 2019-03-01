Факты ICTV – Выпуск 7:45 (01.03.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 01.03.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: три десятка народных депутатов могли стать фигурантами дел о незаконном обогащении, но сейчас это невозможно, потому что Конституционный суд отменил соответствующую статью Уголовного кодекса; сразу две аварии устроил пьяный российский капитан в южнокорейском порту Пусан; масштабную группу торговцев наркотиками разоблачили в Днепропетровской области.

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