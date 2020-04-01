Факты ICTV — Выпуск 7:45 (01.04.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 01.04.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: ВОЗ заявила о признаках относительной стабилизации пандемии коронавируса в Европе; огромная озоновая дыра впервые образовалась над центральной частью Арктики. Концентрация озона снизилась на 90%, — такие данные портала НАСА Озон Вотч.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 7:15.

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