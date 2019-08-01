Факты ICTV – Выпуск 7:45 (01.08.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 01.08.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: на Донбассе оккупанты продолжают огневые провокации. Накануне они 11 раз нарушили режим прекращения огня; крымскотатарский активист Эдем Бекиров заявил, что голодать и откажется от лекарств, если его этапируют из Симферополя в Красноперекопск; улицы украинских городов отныне будет патрулировать Нацгвардия.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 7:15.

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