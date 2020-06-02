Факты ICTV — Выпуск 7:45 (02.06.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 02.06.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: военнослужащего, который 30 мая исчез из наблюдательного поста вблизи полуострова Ченгар на админгранице с оккупированным Крымом до сих пор ищут; президент России Путин назначил дату голосования по поправкам в Конституцию России на 1 июля; в Николаеве готовят пляжи к купальному сезону, водолазы обследуют дно Бугского лимана.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 7:15.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.