Факты ICTV – Выпуск 7:45 (02.08.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 02.08.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: вечером многие СМИ, со ссылкой на свои источники, распространили информацию о громкой отставке руководителя Офиса президента Украины Андрея Богдана; Audi представил обновленную модель своего универсала с повышенной проходимостью – A4 Allroad.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 7:15.

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