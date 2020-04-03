Факты ICTV — Выпуск 7:45 (03.04.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 03.04.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: новый пакет поддержки для Украины и Грузии согласовали министры иностранных дел стран-участниц НАТО; подать документы на поступление в первый класс можно будет после окончания карантина или в режиме он-лайн, — сообщили в Министерстве образования.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 7:15.

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