Факты ICTV — Выпуск 7:45 (03.06.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 03.06.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: уже неделю в США продолжаются акции протеста против поведения полицейских во время арестов, митинги приобрели угрожающий характер, поскольку сопровождаются массовыми хулиганством и мародерством; после двухмесячного карантина национальная сборная по синхронному плаванию вернулась в бассейн; железнодорожное сообщение с российским городом Мурманском, где живет 300 тыс. человек — прервано, там обрушился мост через реку Колу.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 7:15.

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