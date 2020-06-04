Факты ICTV — Выпуск 7:45 (04.06.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 04.06.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: на передовой за прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня; протесты в Соединенных Штатах не только не утихают, но и становятся еще более массовыми; президент Беларуси Александр Лукашенко отправил правительство в отставку; киевляне наблюдали невероятное зрелище — двойную радугу.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 7:15.

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