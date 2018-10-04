Факты ICTV – Выпуск 7:45 (04.10.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 04.10.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: состояние здоровья украинского политзаключенного Олега Сенцова снова ухудшилось; Кабмин разрешил украинцам менять старые паспорта в виде книги на ID-карты; на большие экраны выходит украинская полнометражная комедия Бешеная свадьба.

Опубликовано Октябрь, 04 в 9:25



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