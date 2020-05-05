Факты ICTV — Выпуск 7:45 (05.05.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 05.05.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: объявили лауреатов Пулитцеровской премии; руководитель Офиса президента объяснил, кого внесут в новообразованный Консультативный совет в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске; 50 лет главе греко-католической церкви Блаженнейшему Святославу.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 21:10

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