Факты ICTV – Выпуск 7:45 (07.11.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 7.11.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: за прошедшие сутки на востоке одного нашего военного ранили; в Британии задержали 55-летнюю Заміру Хаджиєву; накануне четвертый тур Лиги чемпионов УЕФА стартовал несколькими неожиданными результатами.

Опубликовано Ноябрь, 07 в 10:20



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