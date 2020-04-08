Факты ICTV — Выпуск 7:45 (08.04.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 08.04.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в СМИ появился ориентировочный план ослабления карантина в Украине; на Львовщине горит Новояворовская свалка, которая загорелась накануне после обеда; российские оккупанты выпустили 20 запрещенных мин по защитниках Павлополя.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 7:15.

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