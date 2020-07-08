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Факты ICTV — Выпуск 7:45 (08.07.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 08.07.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: два самолета не могут взлететь, чтобы помочь тушить пожар на Луганщине, поскольку представители террористических организаций на оккупированной части области не дают никаких гарантий безопасности; российские наемники семь раз атаковали позиции украинских военных; будут избирать меру пресечения одному из террористов “ДНР” и внештатному сотруднику ГРУ, которого в Киеве задержала Служба безопасности Украины.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 7:15.

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