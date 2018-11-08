Факты ICTV – Выпуск 7:45 (08.11.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 08.11.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: США готовят новые санкции против России; закарпатские спасатели уже готовятся оказывать первую помощь лыжникам; Honda представил обновленную модель своего хэтчбека Civic Type R.

Опубликовано Ноябрь, 08 в 9:03



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