Факты ICTV — Выпуск 7:45 (09.04.2020)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 09.04.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: возросло количество украинцев, которые лечатся от вируса за рубежом; во время ремонта дороги в Ровенской области, в нескольких метрах от центральной площади в Сарнах, дорожники наткнулись на 50-килограммовую бомбу; в Украине 1 668 больных коронавирусом, накануне подтвердили 206 новых случаев.
Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 7:15.
2020-04-09
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