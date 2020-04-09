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Факты ICTV — Выпуск 7:45 (09.04.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 09.04.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: возросло количество украинцев, которые лечатся от вируса за рубежом; во время ремонта дороги в Ровенской области, в нескольких метрах от центральной площади в Сарнах, дорожники наткнулись на 50-килограммовую бомбу; в Украине 1 668 больных коронавирусом, накануне подтвердили 206 новых случаев.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 7:15.

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