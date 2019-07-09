Факты ICTV – Выпуск 7:45 (09.07.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 09.07.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Национальный банк Польши ввел в оборот обновленную купюру 100 злотых; Рено обнародовал технические характеристики самой мощной машины среди серийных переднеприводных автомобилей; Луцк в плену невыносимой вони, в каждом районе слышно неприятный запах.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 7:15.

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