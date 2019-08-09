Факты ICTV – Выпуск 7:45 (09.08.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 09.08.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: 20 лет назад для России началась эра Путина. В этот день в 1999 году президент Ельцин назначил директора ФСБ на должность исполняющего обязанности премьер-министра; по меньшей мере 30 человек пострадали во время землетрясения в Турции.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 7:15.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.