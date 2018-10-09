Факты ICTV – Выпуск 7:45 (09.10.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 9.10.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украине снова взрываются склады с боеприпасами. На этот раз на Черниговщине. По сообщениям некоторых СМИ, взрываются ракеты; накануне в Одессе в массовом ДТП погиб один человек и три – пострадали; компания BMW представила свой новый спортивный седан третьей серии.

Опубликовано Октябрь, 09 в 10:36



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