Факты / Видео / Факты. Выпуски / Факты ICTV - Выпуск 7:45 (09.10.2018)/

Факты ICTV – Выпуск 7:45 (09.10.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 9.10.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украине снова взрываются склады с боеприпасами. На этот раз на Черниговщине. По сообщениям некоторых СМИ, взрываются ракеты; накануне в Одессе в массовом ДТП погиб один человек и три – пострадали; компания BMW представила свой новый спортивный седан третьей серии.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Факты ICTV. Спорт (09.10.2018)
Факты ICTV – Выпуск 8:45 (09.10.2018)
Факты ICTV – Выпуск 7:15 (09.10.201
Факты ICTV – Выпуск 6:45 (09.10.2018)
Факты ICTV – Выпуск 21:10 (08.10.2018)
Факты ICTV – Выпуск 18:45 (08.10.2018)
Факты ICTV – Выпуск 15:45 (08.10.2018)
Факты ICTV – Выпуск 12:45 (08.10.2018)

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка