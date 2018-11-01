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Факты ICTV – Выпуск 7:45 (1.11.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 1.11.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: на месте падения пассажирского Боинга в Индонезии нашли бортовой самописец; Соединенные Штаты начнут выплачивать государственный долг – заявил президент страны Дональд Трамп; с сегодняшнего дня в кино самый ожидаемый фильм месяца – грандиозная биографическая лента-мюзикл Богемная рапсодия о британской рок-группе Queen и его гениальном солисте Фредди Меркьюри.

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