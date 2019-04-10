Факты ICTV – Выпуск 7:45 (10.04.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 10.04.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Бет Мозес – женщина, которая стала первой космической туристкой, получила накануне от государственного авиа-регулятора США престижную награду – крылья астронавта; водители старых автомобилей будут платить дополнительный сбор, если захотят прокатиться по центру Лондона.

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