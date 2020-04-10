Факты ICTV — Выпуск 7:45 (10.04.2020)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 10.04.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: авария на электроподстанции в Боярке Киевской области, из-за чрезвычайной ситуации, часть города осталась без света; во Львове во время карантина пенсионерам будут помогают выгуливать собак; Запад пытается смягчить обвал экономики, к которому приведет пандемия.
Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 7:15.
2020-04-10
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