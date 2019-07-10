Факты ICTV – Выпуск 7:45 (10.07.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 10.07.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: пять украинских военных получили ранения за минувшие сутки на Востоке; в Киеве открылся крупнейший фестиваль лета Атлас Уикенд; крупнейший в Европе центр приема мигрантов закрыли; чрезвычайное положение в сфере климата объявили в Париже.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 7:15.

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